Медведева выступит на открытии Российско-китайского фестиваля зимних видов спорта в Благовещенске
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выступит с показательным номером на открытии Международного российско-китайского фестиваля зимних видов спорта «#ЗимФестАмур».
Мероприятие пройдет 28 февраля в Благовещенске.
«Очень благодарна организаторам фестиваля, что пригласили меня. С нетерпением жду возможности приехать и выступить перед зрителями со своей олимпийской программой «Анна Каренина». Скоро увидимся», – сказала Медведева.
Также фигуристка проведет мастер-класс для молодых спортсменов Амурской области и Китая.
