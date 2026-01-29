$76.2791.3

Медведева выступит на открытии Российско-китайского фестиваля зимних видов спорта в Благовещенске

Sports.ru

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выступит с показательным номером на открытии Международного российско-китайского фестиваля зимних видов спорта «#ЗимФестАмур».

Медведева выступит на открытии Российско-китайского фестиваля
© РИА Новости

Мероприятие пройдет 28 февраля в Благовещенске.

«Очень благодарна организаторам фестиваля, что пригласили меня. С нетерпением жду возможности приехать и выступить перед зрителями со своей олимпийской программой «Анна Каренина». Скоро увидимся», – сказала Медведева.

Также фигуристка проведет мастер-класс для молодых спортсменов Амурской области и Китая.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости