Александра Трусова восстановила четверной лутц

Фигуристка Александра Трусова (после замужества - Игнатова) исполнила четверной лутц со степ-аутом на тренировке перед чемпионатом России по прыжкам. Это вторая попытка прыжка после перерыва в соревновательной карьере.

Фигуристка примет участие в чемпионате России по прыжкам, который пройдет 31 января - 1 февраля. Александра выступит седьмой в личных соревнованиях и третьей в дуэте с мужем Макаром Игнатовым. Сейчас в арсенале фигуристки есть почти все тройные прыжки, в том числе один из самых сложных каскадов - 3 лутц + 3 риттбергер.

Александра Трусова - серебряный призер Олимпийских игр 2022 года. Последним турниром для фигуристки стал этап Гран-при в Самаре в ноябре 2022 года, на котором она заняла второе место.