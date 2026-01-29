Камила Валиева исполнила четверной тулуп на тренировке

Возобновившая тренировки после истечения дисквалификации фигуристка Камила Валиева выполнила четверной тулуп.

Валиева продолжает подготовку к чемпионату России по прыжкам, который пройдет пройдет в Москве 31 января - 1 февраля.

Видео опубликовано пресс-службой Первого канала.

В конце 2025 года у Валиевой истек срок четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Она приступила к тренировкам под руководством Светланы Соколовской в команде Татьяны Навки.