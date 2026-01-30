Тарасова высказалась о четверном прыжке Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сказала «Матч ТВ», что будет очень рада, если Камиле Валиевой удастся исполнить четверной прыжок на чемпионате России по прыжкам.

В четверг появилось видео, на котором Валиева исполнила четверной тулуп на тренировке.

— Появилось видео с четверным прыжком Камилы. Тяжело ли его восстанавливать после такого перерыва?

— Всегда тяжело восстанавливать. Терять легко, восстанавливать тяжело. Она готовится к турниру. Будем очень рады, если она справится, — сказала Тарасова «Матч ТВ».

Валиева отбыла дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, в ноябре 2025 года спортсменка приступила к тренировкам в группе Светланы Соколовской.

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 31 января по 1 февраля в Москве.