$76.0390.98

«Будем очень рады, если она справится» — Тарасова о четверном прыжке Валиевой

Матч ТВ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сказала «Матч ТВ», что будет очень рада, если Камиле Валиевой удастся исполнить четверной прыжок на чемпионате России по прыжкам.

Тарасова высказалась о четверном прыжке Валиевой
© Матч ТВ

В четверг появилось видео, на котором Валиева исполнила четверной тулуп на тренировке.

— Появилось видео с четверным прыжком Камилы. Тяжело ли его восстанавливать после такого перерыва?

— Всегда тяжело восстанавливать. Терять легко, восстанавливать тяжело. Она готовится к турниру. Будем очень рады, если она справится, — сказала Тарасова «Матч ТВ».

Валиева отбыла дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, в ноябре 2025 года спортсменка приступила к тренировкам в группе Светланы Соколовской.

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 31 января по 1 февраля в Москве.

Матч ТВ: главные новости
Матч ТВ: главные новости