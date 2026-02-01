Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России по прыжкам — 2026

Двукратные бронзовые призёры Олимпийских игр — 2022, чемпионы мира по фигурному катанию Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями чемпионата России по прыжкам – 2026. В финале они в сумме за свои элементы набрали 52,06 балла.

Фигурное катание. Чемпионат России – 2026 по прыжкам. Спортивные пары. Финал:

1. Анастасия Мишина и Александр Галлямов (3S-2A-2A, 3 подкрутка 4 уровня, выброс 3F, выброс 4S) — 29,85 балла, сумма 52,06.

2. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (3S-2A-2A, выброс 4S, 3 подкрутка 4 уровня, выброс 3F) — 28,15, сумма 50,84.

3. Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (3S-2A, 3 подкрутка 3 уровня, выброс 3F, выброс 3Lo) — 23,63, сумма 45,43.