Дочь Тутберидзе станет знаменосцем Грузии на Олимпиаде

Фигуристы Диана Дэвис и Лука Берулава будут знаменосцами Грузии на церемонии открытия Олимпиады 2026 года в Италии. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Грузии.

© Соцсети

Фигуристы станут знаменосцами на основной площадке Олимпиады — стадионе «Сан-Сиро».

«Церемония открытия состоится 6 февраля на Олимпийском стадионе Сан-Сиро в Милане, где флаги Грузии понесут фигуристы Лука Берулава и Диана Дэвис», — говорится в сообщении.

На церемонии в Кортине-д’Ампеццо знаменосцами будут лыжники Лука Бучукури и Нино Циклаури.

Дэвис — дочь российского тренера Этери Тутберидзе. В паре с Глебом Смолкиным выступает за Грузию с 2023 года.

Берулава — партнер Анастасии Метелкиной, они чемпионы Европы 2026 года. Фигурист родился в Москве.

В Олимпиаде будут участвовать восемь грузинских спортсменов.