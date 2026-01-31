$75.7390.47

Авербух: возвращение Валиевой с четверным показывает серьезность ее немерений

Газета.Ruиещё 1

Хореограф Илья Авербух поделился мнением о выступлении фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате России по прыжкам, заявив, что фигуристка настроена серьезно, передает Sport24.

Авербух заявил о серьезности намерений Валиевой
© Global Look Press
«Очень рад, что Камиле Валиевой удалось исполнить четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам. Возвращение с четверным показывает абсолютную серьезность ее намерений», — сказал Авербух.

За выступление в четвертьфинале она получила 29,28 балла, что позволило ей занять четвертое место и выйти в полуфинал. Полуфиналы и финалы пройдут 1 февраля.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях.

Главное сейчас
Главное сейчас