Назван фаворит на золото в фигурном катании у мужчин на Олимпиаде

Букмекеры назвали фаворита на золото в фигурном катании у мужчин на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает Sports.

Аналитики единогласно ставят на победу американского фигуриста Ильи Малинина. Коэффициент на золото спортсмена составляет 1,08, что соответствует примерно 93 процентам вероятности успеха. В тройку претендентов также вошли японец Юма Кагияма (10,00) и канадец Адам Сяо Хим Фа (20,00).​Российский спортсмен Петр Гуменник расположился на четвертом месте совместно с Даниэлем Грасслем из Италии и японцем Шуном Сато. Все с коэффициентом 25,00.

Соревнования мужчин стартуют 10 февраля. Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.