Фигуристка Двоеглазова стала чемпионкой России по прыжкам среди женщин

Фигуристка Алиса Двоеглазова одержала победу на чемпионата России по прыжкам. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований. В финальном прокате Двоеглазова исполнила четверной тулуп в каскаде с тройным сальховом, сольные четверной и тройной лутцы, а также комбинацию из тройных лутца, тулупа, сальхова и двух двойных акселей. Ее результат в финале составил 54.49 балла, а общая сумма за два дня - 127.27 балла. Серебряным призером стала Дина Хуснутдинова, набравшая в сумме 119.27 балла. Третье место заняла Дарья Садкова с результатом 111.99 балла. Все три медалистки являются ученицами Этери Тутберидзе. Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).