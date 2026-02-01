$75.7390.47

«Прекрасно прыгает четверной»: Авербух о результатах Валиевой на чемпионате России

Хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате России по прыжкам после завершения периода дисквалификации. Его слова передают РИА Новости.

«Возвращение на лед Камилы Валиевой стало событием. Видно, что она работает, набирает форму. Ни о каких прогнозах сейчас не может быть и речи. Надо поддерживать ее, впереди еще много работы. Главное, что мы увидели Камилу и то, что в том виде, в котором она сейчас, она прекрасно прыгает четверной. Это здорово! Значит, все в руках Камилы и тренерского штаба», — сказал Авербух.

1 февраля Камила Валиева показала худший результат в полуфинале прыжкового чемпионата России. Победителем турнира стала ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова, набрав 127.27 балла.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях.

