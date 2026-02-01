«Просто решил пропиариться»: Роднина ответила на критику отца Валиевой
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина ответила на критику отца фигуристки Камилы Валиевой Валерия Рамазанова, передает Sport24.
«Где же он раньше был? Когда девочке было тяжело, мы его не видели и не слышали. Человек просто решил пропиариться, спорить с его мнением не хочу. У нас Валиеву и так поддерживают, как никого другого. Ни одну фигуристку в России за последние десятилетия никто так не поддерживал. Меня в последние месяцы только об этом и спрашивают и я не припомню, чтобы хоть раз про нее что-то плохое сказала», — высказалась Роднина.
Отец Валерий Рамазанов заявил, что не уважает высказывания Родниной о чемпионате России по прыжкам, где Камила Валиева показала худший результат в полуфинале прыжкового чемпионата России.
Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).