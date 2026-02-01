«Пошла на риск и упала»: фигуристка о бронзе на ЧР по прыжкам

Российская фигуристка Дарья Садкова рассказала, почему не смогла стать победителем чемпионата России по прыжкам. Ее слова передает Sport24.

«Я не готовилась к финалу, не прыгала эти связки, потому что не думала, что пройду туда, на ходу все придумала. В конце пошла на риск, зашла на четверной, упала… И у меня заболело то же самое место, что болело перед чемпионатом России. Сейчас я хромаю, сделаем снимки», — поделилась Садкова.

Дарья Садкова с результатом 111.99 балла заняла третье место на чемпионате России по прыжкам. Победителем турнира стала Алиса Двоеглазова, набрав 127.27 балла.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

