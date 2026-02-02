Фигурист Козловский высказался об отстранении

Козловский об отстранении: «У нас украли наглым образом четыре года лучшей карьеры. И все похлопали в ладоши и сделали вид, что не заметили»
Бронзовый призер чемпионата мира в парном катании Дмитрий Козловский, выступающий с Александрой Бойковой, поделился мнением об отстранении российских спортсменов.
«В целом происходящее – это абсолютно страшная глупость. Не было никаких объективных причин для нашего отстранения, отстранения спортсменов. Международные организации воспользовались конкретной ситуацией и обернули ее в свою пользу. У нас украли наглым образом четыре года. Четыре года личной моей и Сашиной лучшей спортивной карьеры. Потому что промежуток между 22 и 26 годами – это был и до сих пор остается моим личностным пиком. Когда набрали определенную базу, набрали определенное качество элементов, уровень катания, возраста, некой бытийной массы в принципе. У нас это забрали. Абсолютно некрасивым, преступным образом. И все похлопали в ладоши и сделали вид, что этого не заметили, как какой-то глупый анекдот. Поэтому сейчас никакими ожиданиями лично я не живу. У меня нет доверия к каким-то новостям, обещаниям, слухам со стороны людей, которые этими вопросами занимаются. Поскольку эти люди, которые несут ответственность за наш недопуск, они в любом случае, уже в отношении конкретно меня и Саши, сделали вещь, которая привела к потере моих лучших четырех лет. У меня их уже украли, у меня их уже не будет. Поэтому я стараюсь искать для себя в спорте какие-то вещи, которые меня увлекают, интересуют, заводят. Но жить какой-то мифической перспективой? Сейчас уже бессмысленно», – рассказал Козловский в интервью Okko.
