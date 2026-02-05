Мать Костылевой пригрозила сопернице дочери физической расправой

Ирина Костылева, мать чемпионки России среди юниоров по фигурному катанию Елены Костылевой, заявила в своем Telegram-канале, что ее дочь пригрозила физическими последствиями для 13-летней фигуристки Софии Сарновской из-за того, что она помешала ее дочери на тренировке.

© Соцсети

«Нервы не сдадут. Лена не будет жалеть Сарновскую. Она прыгнет триксель на нее. И разрубит ей лезвием связки. На ногах или бедре, если та еще раз попытается пересечь ей прыжок», — заявила Костылева.

21 декабря Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Костылевой, после чего та перешла в школу к Софья Федченко. Однако о прекращении их совместной работы было объявлено примерно через две недели — 8 января. В тот же день стало известно, что фигуристка вернулась к Плющенко.

25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву, мать фигуристки, в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.