Туктамышева назвала американского спортсмена "пупсиком"

Известная российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что называет американского фигуриста Илью Малинина пупсиком, передает Sport24.

«Какой Малинин в жизни? Простой хороший парень. Пупсик, как я его называю. Открыт к общению, очень спокойный. Не заметила у него какой-то заносчивости. Илья говорит по-русски, все понимает, но интервью дает на английском», — сказал Малинин.

Малинин — двукратный чемпион мира. Он стал первым спортсменом в истории, кто прыгнул семь четверных прыжков в рамках одной программы. В январе он завоевал золото на чемпионате США, для него эта победа стала 14-й подряд.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Из российских фигуристов в нейтральном статусе на Играх выступят одиночники Петр Гуменник и Аделия Петросян.