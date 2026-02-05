Акатьева рассказала, как решила пропустить чемпионат России

Снятие с чемпионата России фигуристки Софьи Акатьевой было вынужденной мерой, врачи ее не допустили. Об этом Акатьева рассказала в интервью ТАСС.

"Это была вынужденная мера, нога болела, врачи меня не допустили. Я до последнего готовилась и надеялась, что смогу поехать и что подготовка сложится хорошо, - рассказала Акатьева. - Грустно вспоминать. Я снялась за несколько дней до начала, переживала очень, меня поддерживали мама, семья и тренеры. Проживала этот период сложно, но нужно идти дальше. Сейчас постепенно восстанавливаюсь. Очень рада, что могу выступать и кататься для зрителей".

Акатьевой 18 лет. Она является чемпионкой России 2023 года. В декабре фигуристка была вынуждена пропустить чемпионат страны из-за травмы.