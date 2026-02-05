Чемпионы России по фигурному катанию назвали свой секрет долголетия в паре

Чемпионы Европы и трёхкратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали, как им удаётся долго и успешно выступать в паре. Спортсмены катаются вместе уже 10 лет.

— Вы катаетесь в паре уже 10 лет — некоторые браки столько не существуют. Осознаёте вообще этот срок?

Козловский: Год за годом катаемся. У нас получается сохранять хорошие рабочие и при этом дружеские взаимоотношения. Саша хочет результаты, я хочу результаты — на этой почве мы вот совместно двигаемся к нашей общей цели.

— Ещё помните момент вашего знакомства?

Бойкова: Мы познакомились ещё до парного катания — просто пересекались в Академии фигурного катания, занимались у разных тренеров. Но иногда даже на одной тренировочной площадке бывали. Мне кажется, на семёрке или на восьмёрке… Я уже не помню, какая у нас была тренировочная группа, однако это неважно. Поэтому мы с Димой уже были знакомы. А прямо первый день, когда встали в пару, я уже не особо припоминаю. Помню, что мы делали очень много всяких раскаток в первый день, просто чтобы я поняла, что такое парное катание. Потому что Дима уже пару месяцев был в этой дисциплине, когда я пришла. Ты помнишь нашу первую поддержку?

Козловский: Нет.

Бойкова: Ну ладно.

— В чём секрет вашего долголетия в паре?

Козловский: Умение находить общий язык, идти на компромиссы. Парное катание – это как семейная жизнь — компромисс. Всегда.

Бойкова: (Смеётся.) Мне тут кажется, что Дима так это грустно сказал, потому что он чаще идёт на компромиссы, наверное, — сказали спортсмены в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.