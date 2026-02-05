Тарасова обвинила Международный союз конькобежцев в бессердечности

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова обвинила Международный союз конькобежцев (ISU) в бессердечности из-за того, что россияне не будут допущены до международных соревнований после Олимпиады, передает «Советский спорт».

«Я и не ждала, что нас допустят до соревнований после Олимпиады, потому что люди в ISU — бессердечные, и без понимания своего места. Им не нужны русские чемпионы мира», — сказала Тарасова.

Петр Гуменник и Аделия Петросян в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду.

ISU в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).