$76.5590.29

«Открой глаза свои, ты где находишься?» Двоеглазова рассказала, как Тутберидзе выгнала ее со льда из-за помех Трусовой

Sports.ru

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала, как тренер Этери Тутберидзе выгнала ее с тренировки из-за помех Александре Трусовой.

Двоеглазова рассказала, как Тутберидзе выгнала ее со льда
© РИА Новости
«Была смешная ситуация. На сборах в Новогорске на наш лед вышла Саша Трусова. Я не знаю, что со мной было... Мы делали раскатку, а Саша катала дорожку шагов. А я ее что-то не заметила и помешала ей (смеется). Этери Георгиевна меня выгнала со льда тогда. Это весомая причина. «Открой глаза свои, ты где находишься?» Я потом подходила к Саше, говорю: «Саша, прости меня, пожалуйста, что помешала». Она сказала: «Да вообще ничего страшного», – сказала Двоеглазова в интервью Okko.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости