Смолкин о Тутберидзе: «Она нас не готовит. Она просто мать Дианы, поддерживает, помогает нам с костюмами, что-то подшивает»

Фигурист Глеб Смолкин, выступающий в танцах на льду в дуэте с Дианой Дэвис, рассказал, что Этери Тутберидзе оказывает им поддержку, но не тренирует.

Смолкин: Тутберидзе нас не тренирует
Дуэт выступит на Олимпиаде-2026 за Грузию.

«Она нас не готовит. Она просто мать Дианы, поддерживает, помогает нам с костюмами, что-то подшивает. Так, у нас у бортика стоит восемь тренеров нашей команды. Там достаточно кому обращать внимание на нас», – сказал Смолкин.
