Мать Костылевой поблагодарила Плющенко

Мать фигуристки Елены Костылевой Ирина поблагодарила тренера Евгения Плющенко за то, что спортсменка смогла выступить на первенстве России среди юниоров.

© Матч ТВ

Костылева захватила лидерство после короткой программы на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию. С произвольной программой спортсменки выступят в пятницу, 6 февраля.

— Для Лены, ее тренеров и меня — это уже огромная победа. Выйти на первенство России. Евгений Викторович (Плющенко) дал интервью, где сказал правду, о физической готовности Лены. Готовность была минусовая, по всем позициям… И это закономерно. Полтора месяца без льда и два без системных тренировок. Так сложилось. Можно было просто отказаться от первенства России. Но это — не про нашу семью. И это не про нашего тренера‑олимпионика. Я очень благодарна Евгению Викторовичу за труд и знания отданные Лене. За веру и отеческую любовь к своей спортсменке, — написала мать Костылевой в Telegram‑канале.

В декабре двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Костылевой. Впоследствии стало известно, что спортсменка приступила к тренировкам в академии «Триумф» Софьи Федченко. В январе стало известно, что Костылева вернулась в академию Плющенко.