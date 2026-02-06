Мать Костылевой поблагодарила Плющенко

«Очень благодарна Плющенко за труд и знания. За веру и отеческую любовь к своей спортсменке» — Ирина Костылевой
Мать фигуристки Елены Костылевой Ирина поблагодарила тренера Евгения Плющенко за то, что спортсменка смогла выступить на первенстве России среди юниоров.
Костылева захватила лидерство после короткой программы на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию. С произвольной программой спортсменки выступят в пятницу, 6 февраля.
— Для Лены, ее тренеров и меня — это уже огромная победа. Выйти на первенство России. Евгений Викторович (Плющенко) дал интервью, где сказал правду, о физической готовности Лены. Готовность была минусовая, по всем позициям… И это закономерно. Полтора месяца без льда и два без системных тренировок. Так сложилось. Можно было просто отказаться от первенства России. Но это — не про нашу семью. И это не про нашего тренера‑олимпионика. Я очень благодарна Евгению Викторовичу за труд и знания отданные Лене. За веру и отеческую любовь к своей спортсменке, — написала мать Костылевой в Telegram‑канале.
В декабре двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Костылевой. Впоследствии стало известно, что спортсменка приступила к тренировкам в академии «Триумф» Софьи Федченко. В январе стало известно, что Костылева вернулась в академию Плющенко.
