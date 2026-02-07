Врач Антонов назвал самые полезные виды спорта в зимнее время

Катание на лыжах и сноуборде можно назвать самыми полезными зимними видами спорта. Об этом заявил Кирилл Антонов, старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО "Медицина".

По словам специалиста, классические горные лыжи и сноуборд по "полезности" занимают схожие позиции: они дают человеку сердечно-сосудистую нагрузку средней интенсивности. Дополнительным плюсом является пребывание на свежем холодном воздухе и влияние дневного света - при условии необходимой защиты кожи, подчеркнул Кирилл Антонов в беседе с "Газетой.Ru".

Катание на сноуборде сочетает в себе элементы аэробной и анаэробной нагрузки: это и работа в спуске, и усилия на поворотах, и подрезание траектории. Но нужно отметить, что экстремальная езда сопряжена с повышенным риском травм при падении. Чаще всего страдают нижние конечности, а наиболее частый тип повреждений - ушибы и растяжения, рассказал эксперт.

Наименее травматично умеренное катание на беговых лыжах по ровной поверхности, спокойное катание на коньках и прогулки с палками - зимний вариант скандинавской ходьбы. Но и тут важно соблюдать технику и использовать подходящую обувь, предупредил врач. Такое времяпровождение также дает хорошую аэробную нагрузку с минимальными рисками, поэтому подходит широкому кругу людей.

Важно учитывать индивидуальные особенности организма, в том числе наличие заболеваний и ограничений. При необходимости проконсультируйтесь со специалистом