Елена Костылева выиграла первенство России среди юниоров, Плескачёва — вторая

Чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию Елена Костылева стала чемпионкой на первенстве страны среди юниоров в Саранске. По сумме двух программ она получила от судей 228,53 балла.

Второй стала Лидия Плескачёва с результатом 218,03. Тройку лидеров замкнула Виктория Стрельцова (217,84).

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Девушки:

  1. Елена Костылева — 228,53 балла.
  2. Лидия Плескачёва — 218,03.
  3. Виктория Стрельцова — 217,84.
  4. София Дзепка — 205,32.
  5. Маргарита Базылюк — 204,28.
  6. Агата Петрова — 197,79.
  7. Алёна Принёва — 192,09.
  8. Арина Ореховская — 190,74.
  9. Софья Смагина — 190,55.
  10. София Сарновская — 183,34.
