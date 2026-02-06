Костылева выиграла первенство России среди юниоров

Чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию Елена Костылева стала чемпионкой на первенстве страны среди юниоров в Саранске. По сумме двух программ она получила от судей 228,53 балла.

Второй стала Лидия Плескачёва с результатом 218,03. Тройку лидеров замкнула Виктория Стрельцова (217,84).

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Девушки: