Елена Костылева выиграла первенство России среди юниоров, Плескачёва — вторая
Чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию Елена Костылева стала чемпионкой на первенстве страны среди юниоров в Саранске. По сумме двух программ она получила от судей 228,53 балла.
Второй стала Лидия Плескачёва с результатом 218,03. Тройку лидеров замкнула Виктория Стрельцова (217,84).
Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Девушки:
- Елена Костылева — 228,53 балла.
- Лидия Плескачёва — 218,03.
- Виктория Стрельцова — 217,84.
- София Дзепка — 205,32.
- Маргарита Базылюк — 204,28.
- Агата Петрова — 197,79.
- Алёна Принёва — 192,09.
- Арина Ореховская — 190,74.
- Софья Смагина — 190,55.
- София Сарновская — 183,34.
