Выявлен командный лидер в олимпийском турнире фигуристов

После первого дня соревнований сборная США возглавила командный турнир по фигурному катанию зимних Олимпийских игр-2026 – у них 25 очков.

Второе место занимает команда Японии (23 очка), на третьем месте — Италия (22).

Победителями короткой программы в ритм-танце стали представители США Мэдисон Чок и Эван Бейтс (91,06 балла). Вторыми стали Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (89,98) (Франция). Третьими — представители Великобритании Лайла Фир и Льюис Гибсон (86,85).

В соревнованиях спортивных пар победу в короткой программе одержала японская пара Рику Миура и Рюити Кихара (82,84). За ними расположились представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава (77,54). Итальянцы Сара Конти и Никколо Макии (76,65) – на третьей позиции.

Среди женщин победительницей короткой программы стала Каори Сакамото (78,88) из Японии. В тройку вошли американка Алиса Лю (74,90) и Лара Наки Гутманн (71,62) из Италии.