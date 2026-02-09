Муж Трусовой остался с Плющенко после ухода жены

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что серебряный призер чемпионата России Макар Игнатов продолжает тренироваться в его академии, несмотря на переход жены фигуриста Александры Игнатовой (Трусовой) в группу Этери Тутберидзе. Его слова передает РИА Новости.

«Пока никаких изменений нет. Макар тренируется у меня и заявлений о переходе не делал. Он накатывает программы, готовится к Финалу Гран-при России», — рассказал Плющенко.

В январе Александра Трусова объявила о своем возвращении на соревновательный лед, а после приняла участие в чемпионате России по прыжкам. По итогам соревнований она набрала 22,77 балла и не прошла в полуфинал.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.