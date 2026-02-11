Шоу Загитовой в Новосибирске отменено

Шоу Алины Загитовой «Ассоль» в Новосибирске отменено
Шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Ассоль» в Новосибирске отменили.
Мероприятие должно было состояться 3 марта на «Сибирь-Арене». Информация об отмене появилась на сайте продажи билетов.
Премьера шоу «Ассоль» состоялась летом 2025 года в Санкт-Петербурге.
Ислам Махачев назвал лучший гол в футболе: «Ибрагимович через себя. Очень красиво»
Дробязко о лишении гражданства Литвы: «Мы боремся, суды еще идут – это принципиальный момент. Люди в Литве меня поддерживают, для меня страна – это они»
Бывшая девушка Лагрейда об измене биатлониста: «Трудно простить такое – даже после признания в любви на весь мир»
Ислам Махачев назвал лучший гол в футболе: «Ибрагимович через себя. Очень красиво»
Дробязко о лишении гражданства Литвы: «Мы боремся, суды еще идут – это принципиальный момент. Люди в Литве меня поддерживают, для меня страна – это они»
Бывшая девушка Лагрейда об измене биатлониста: «Трудно простить такое – даже после признания в любви на весь мир»