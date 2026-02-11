Бронзовый призер чемпионата мира-2000 в танцах на льду Маргарита Дробязко назвала принципиальным суд по делу о лишении ее гражданства Литвы.

В сентябре 2023 года президент этой страны Гитанас Науседа подписал указ о лишении Дробязко гражданства. Инициатива возникла на фоне выступления фигуристки в ледовых шоу Татьяны Навки. Вердикт был обжалован, а в декабре 2025-го дело было повторно направлено на рассмотрение в Конституционный суд Литвы.