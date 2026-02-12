Французские фигуристы Фурнье Бодри и Сизерон завоевали золото Олимпиады-2026

Фигуристы из сборной Франции Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон заняли первое место в танцах на льду на олимпийском турнире в Милане-2026. Дуэт, который выступает вместе первый сезон, получил за произвольный танец 135,64 балла, а по сумме - 225,82. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.

Это первый случай в истории фигурного катания, когда пара выиграла Олимпийские игры в свой первый совместный сезон. Кроме того, Сизерон стал первым в истории двукратным олимпийским чемпионом в танцах на льду с разными партнершами. На Олимпиаде в Пекине - 2022 француз победил в паре с Габриэлой Пападакис. Серебро Олимпийских игр завоевали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, для которых это четвертая совместная Олимпиада. Они получили за произвольный танец 134,67 балла, а по сумме - 224,39. Бронза досталась канадцам Пайпер Гиллес и Полю Пуарье.

Они набрали в произвольном танце 131,56 балла, а по сумме - 217,74. Дочь Этери Тутберидзе - Диана Дэвис, которая вместе с супругом Глебом Смолкиным выступает за сборную Грузии, заняла 13-е место. Этот дуэт набрал 118,87 за произвольный танец и 196,02 - в сумме.