Загитова объяснила, почему отменила шоу в Новосибирске

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании фигуристка Алина Загитова отменила рок-мюзикл "Ассоль" в Новосибирске из-за технических и организационных моментов. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

Мероприятие должно было пройти 3 марта на "Сибирь-Арене". Премьера шоу состоялась 27 июня в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце.

"Новосибирск, друзья, мне очень жаль сообщать об отмене нашего шоу. Я знаю, что многие из вас ждали этой встречи, и поверьте - для меня это тоже большое разочарование. Решение связано с техническими и организационными моментами. Для моей команды принципиально важно проводить мероприятия на самом высоком уровне, и в текущих условиях мы не могли этого гарантировать", - отметила Загитова.

"Иногда возникают обстоятельства, на которые невозможно повлиять, но качество и ответственность перед зрителем для меня всегда на первом месте. Мы рассматриваем возможность новой даты и обязательно сообщим обо всех обновлениях. Спасибо вам за терпение, поддержку и доверие - это для меня бесценно", - добавила фигуристка.

Загитовой 23 года, она также является чемпионкой мира (2019) и Европы (2018). На ее счету серебряные медали Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях и чемпионата Европы 2019 года.