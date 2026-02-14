Кремль похвалил Гуменника за олимпийский результат

Российский фигурист Петр Гуменник, занявший шестое место на Олимпийских играх в Италии, является большим молодцом и даже мог занять более высокое место при ином судействе.

Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление спортсмена.

«Я не специалист, но моя жена говорит, что Петр вполне мог бы быть в тройке при ином отношении судей. Там много субъективности. В любом случае он большой молодец!» — цитирует Пескова спортивное издание «Чемпионат».

В произвольной программе Гуменник чисто исполнил четверные флип, лутц и риттбергер, каскад четверной сальхов — тройной тулуп, комбинацию из четверного сальхова и двух двойных акселей, тройной аксель и тройной лутц в каскаде с двойным риттбергером. За прокат он получил 184,49 балла, а по сумме двух программ набрал 271,21 балла, заняв итоговое шестое место. Победу одержал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.

Российские фигуристы выступают на Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе в связи с санкциями Международного олимпийского комитета (МОК), введенными из-за событий на Украине. Они не могут использовать национальную символику, а в случае побед не исполняется гимн России.