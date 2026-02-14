Гуменник уехал на метро после выступления на Олимпиаде

Российский фигурист Петр Гуменник добирался до олимпийской деревни после выступление в произвольной программе на зимних Олимпийских играх — 2026 на метро.

Об этом в своем Telegram-канале написал журналист Павел Лысенков.

«Петр Гуменник ехал с финала, в котором его засудили, на метро с обычными фанатами. Когда у него спросили, почему так, россиянин ответил: «Потому что так быстрее», — рассказал он.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.

Фигурист — чемпион России (2026), серебряный (2023) и бронзовый (2024) призер чемпионата России, двукратный победитель финала Гран-при России (2023, 2025), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2020), бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (2020).

Мужской личный турнир на Олимпийских играх сенсационно выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров. Серебро завоевал японский фигурист Юма Кагияма, третьим стал еще один японец Сюн Сато. Американский фигурист Илья Малинин, лидировавший после короткой программы, допустил ряд грубых ошибок и стал восьмым.