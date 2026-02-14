Стала известна заработанная казахстанским фигуристом сумма за победу на Олимпиаде

Стала известна заработанная казахстанским фигуристом Михаилом Гайдоровым сумма за победу на Олимпиаде. Ее приводит Sports.kz.

Ставший обладателем золотой медали в мужском одиночном катании Шайдоров заработал 250 тысяч долларов. Согласно законодательству Казахстана, за победу на Олимпиаде предусмотрено вознаграждение в 123,7 миллиона тенге (250 тысяч долларов). Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил спортсмена орденом «Барыс» второй степени.

По сумме двух прокатов Шайдоров набрал 291,58 балла. Серебряную медаль выиграл японец Юма Кагияма (280,06), бронзу — его соотечественник Сюн Сато (274,90). Россиянин Петр Гуменник стал шестым (271,21).

Золотая медаль Шайдорова стала первой для Казахстана на зимних Олимпиадах с 1994 года. Тогда на Играх в Лиллехаммере лыжник Владимир Смирнов стал победителем гонки на 50 километров классическим стилем.