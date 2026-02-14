Казахстанский фигурист Шайдоров выложил пост после победы на Олимпиаде

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров на своей странице в социальных сетях опубликовал пост после победы в личном турнире зимних Олимпийских игр — 2026.

«Каждый день еще заманчивей, я знаю: рамок нет», — написал Шайдоров к своей фотографии с национальным флагом.

Шайдоров получил за произвольное выступление от судей 198,64 балла, что в общей сумме за два проката дало ему 291,58 балла. Он шел пятым после коротких прокатов. Серебро завоевал японский фигурист Юма Кагияма, третьим стал еще один японец Сюн Сато.

Илья Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым.

Российский фигурист Петр Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после коротких прокатов.