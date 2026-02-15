Навка — о переходе Валиевой в группу Соколовской: она сказала — туда больше не хочу

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о переходе Камилы Валиевой в группу Светланы Соколовской.

«То, что Камила в нашей команде, это круто. Камила сама приняла это решение, я с ней, признаюсь честно, долго разговаривала. Она с детства была в другой совершенно системе. На что она сказала: «Я приняла решение, туда больше не хочу. Я себя там больше не чувствую нужной, хочу попробовать себя у другого тренера», — сказала Навка в фильме Okko «Жёсткий лёд».

19-летняя Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года, с 25 декабря 2025 года она официально имеет право выступать на соревнованиях. Спортсменка покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе и продолжит карьеру в группе Светланы Соколовской.