Фигуристы из Японии побили рекорд россиян на Олимпиаде

Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара установили новый мировой рекорд в произвольной программе на Олимпийских играх в Милане. Об этом сообщается в официальных протоколах соревнований.

За прокат пара получила 158,13 балла, превзойдя прежнее достижение россиян Анастасии Мишиной и Александра Галлямова (157,46 балла на чемпионате Европы 2022 года).

По сумме двух программ японцы набрали 231,24 балла.

Миуре 24 года, Кихаре 33 года. Они двукратные чемпионы мира и серебряные призёры Олимпийских игр в командном турнире. В короткой программе на этой Олимпиаде дуэт стал пятым.