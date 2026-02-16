Выяснилось, какая российская фигуристка наиболее популярна в Японии

Японская журналистка рассказала репортеру портала Sport24 Константину Лесику, кто является самой популярной российской фигуристкой среди японских болельщиков.

По ее словам, в Японии среди российских фигуристов наибольшей популярностью пользуется Алина Загитова.

— Пара десятков журналистов со всего мира ожидали Аделию Петросян. Японская коллега подготовилась основательно — вбила вопросы в переводчик, чтобы показать их нашей фигуристке. Спросил у нее, кто самый популярный российский фигурист в Японии. Ответила, что Алина Загитова, — говорится в публикации.

В январе Алина Загитова намекнула на то, что скоро у нее может родиться ребенок. В том же месяце олимпийская чемпионка намекнула на помолвку: во время отдыха в Сочи она опубликовала фотографию с ужина, и подписчики заметили кольцо на безымянном пальце девушки. Личность ее мужа остается неизвестной. В одном из интервью Загитова заявила, что покажет избранника только после заключения брака.

Также Алина Загитова призналась, что с интересом продолжила бы карьеру в журналистике. В феврале 2024 года она получила «отлично» за дипломную работу на тему «Продюсирование и культурная политика».