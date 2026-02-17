Петросян чисто исполнила прогон короткой программы на тренировке перед стартом на ОИ-2026

Трёхкратная чемпионка России фигуристка Аделия Петросян успешно выполнила прогон короткой программы на тренировке перед выступлением на Олимпийских играх — 2026. В тренировочном прокате спортсменка исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройных флипа и тулупа.

Фигуристка вне прогона проводила работу и над четверным тулупом, также исполнив его в каскаде с двойным. Некоторые из попыток оказались удачными.

На тренировке присутствуют тренеры спортсменки — Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз. Ранее стало известно, что Тутберидзе может помогать Петросян по ходу Олимпиады, однако выводить фигуристку на старты тренеру запрещено.

Прокаты коротких программ у женщин пройдут 17 февраля, Петросян выступит в первой разминке под вторым стартовым номером. Произвольные программы фигуристки представят в четверг, 19 февраля.