Умер бывший тренер Авербуха, Жулина и Анисиной Геннадий Аккерман

Тренер по танцам на льду Геннадий Аккерман скоропостижно скончался на 72‑м году жизни, сообщает пресс‑служба Федерации фигурного катания на коньках России.

© Федерация фигурного катания на коньках России

Причина смерти Аккермана не уточняется.

— Федерация фигурного катания на коньках России выражает соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам Геннадия Германовича Аккермана. Светлая память о замечательном человеке, высококлассном специалисте останется жить в наших сердцах, — говорится в сообщении.

Аккерман тренировал многих спортсменов, среди которых олимпийская чемпионка Марина Анисина, призеры Олимпийских игр и чемпионы мира Илья Авербух, Александр Жулин и другие. Он работал в группе олимпийской чемпионки в танцах на льду Людмилы Пахомовой, потом самостоятельно готовил спортсменов. Аккерман также тренировал во Франции, в Латвии, в последние годы трудился в Санкт‑Петербурге.

Прощание с Аккерманом пройдет в четверг, 19 февраля, в Свято‑Троицком Измайловском соборе Санкт‑Петербурга, начало — в 12:30.