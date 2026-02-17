Фигуристы Метелкина и Берулава завоевали серебро на Олимпиаде в Милане-2026

Бывшие российские фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава, которые выступают за сборную Грузии, завоевали серебряные медали в парном катании на Олимпийских играх в Милане - 2026. Экс-россияне принесли Грузии первую в истории страны медаль зимней Олимпиады. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию прокатов. Метелкина и Берулава получили за произвольную программу 146,29 балла, в сумме — 221,75. Японские фигуристы Рику Миура и Рюичи Кихара завоевали золото. Они побили мировой рекорд россиян Анастасии Мишиной и Александра Галлямова по баллам за произвольную программу, который равнялся 157,46 балла.

Судьи оценили прокат японцев на 158,13 балла, в сумме — 231,24. Бронзовые медали достались немецкому дуэту - Минерве Фабьенне Хазе и бывшему россиянину Никите Володину. Они получили за произвольную программу 139,08 балла, в сумме — 219,09. Еще одна пара из бывших россиян - Марии Павловой и Алексея Святченко, выступающих за Венгрию, - заняла четвертое место, остановившись в четырех баллах от медали.