Валиева остается единственной россиянкой с действующими мировыми рекордами

Камила Валиева остается единственной российской фигуристкой, которой принадлежат действующие мировые рекорды по системе ISU.

Ранее японцы Рику Миура и Рюичи Кихара одержали победу на Олимпийских играх в Милане. Они набрали 231,24 балла в сумме, а также побили мировой рекорд в произвольной – 158,13. Прежнее достижение было установлено в 2022 году россиянами Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым (157,46).

Валиевой принадлежат рекорды в короткой (87,42), произвольной (185,29) и по сумме двух программ (272,71).

Дважды в карьере она набирала в короткой программе баллы выше: 90,45 на чемпионате Европы-2022 и 90,18 – в командном турнире на Олимпиаде-2022, но эти результаты были аннулированы из-за ее дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.