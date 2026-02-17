Экс‑фигуристка Леонова: «У Петросян должна быть олимпийская медаль, вопрос — какая?»

Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова заявила «Матч ТВ», что российская фигуристка Аделия Петросян должна стать призером Олимпийских игр 2026 года в Италии.

Фигуристки представят короткие программы во вторник. Трехкратная чемпионка России Петросян, получившая второй стартовый номер, заявила двойной аксель, тройной лутц, а также каскад «тройной флип + тройной тулуп».

— Будут ли Петросян судить так же, как и Петра Гуменника?

— Никто специально ничего делать не будет. Обычно первая разминка — это низкие компоненты. Всегда так было, есть и будет. Если ты в первой разминке, то тебе не поставят такие компоненты, как если бы ты выступал в последней. В этом весь секрет.

Думаю, что у Петросян должна быть медаль Олимпийских игр, вопрос — какая? Аделия способна бороться за награду. Четверной прыжок у нее есть, по идее должно быть два. Если она все сделает, то у нее должна быть медаль. Задача — попасть в последнюю разминку, но это очень сложно сделать, если она сегодня будет катать с двойным акселем, — сказала Леонова «Матч ТВ».