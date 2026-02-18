Видео короткой программы Аделии Петросян на Олимпиаде-2026

Трёхкратная чемпионка России в женском одиночном фигурном катании Аделия Петросян 17 февраля успешно выполнила прокат короткой программы на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). По итогам КП 18-летняя спортсменка занимает пятое место, получив за своё выступление оценку 72,89 балла.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео проката короткой программы Аделии Петросян на Олимпиаде-2026:

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.

Лидером после короткой программы является японская фигуристка Ами Накаи, набравшая 78,71 балла. На втором месте с 77,23 балла также находится представительница Японии — Каори Сакамото. Третью строчку занимает американка Алиса Лью (76,59).