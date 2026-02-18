Петросян пробилась в топ-6 фигуристок в произвольной программе на Играх

Российская фигуристка, трехкратная чемпионка страны в одиночном катании Аделия Петросян выступит в сильнейшей, последней разминке на Олимпийских играх-2026 в Милане и будет бороться за медали.

Петросян стартовала в первой группе участниц под вторым номером после белоруски Виктории Сафоновой, которая также выступает в нейтральном статусе. Ученица Олега Васильева, к сожалению, завершила выступление в первый день турнира одиночниц, не попав в число 24 лучших спортсменок (54,57 балла). А вот Петросян набрала 72,89 балла и удерживала лидерство по итогам трех разминок из пяти.

Первое место после короткой программы заняла японка Ами Накаи, исполнившая аксель в 3,5 оборота (78,71). Второй стала ее соотечественница трехкратная чемпионка мира Каори Сакамото (77,23). В тройке сильнейших - действующая чемпионка мира американка Алиса Лью (76,59). Японка Монэ Тиба - четвертая (74,00). Петросян - пятая. Замкнула топ-6 Анастасия Губанова, представляющая Грузию (71,77).

Отметим, что чистый прыжок ультра-си тройной аксель также исполнила американка Эмбер Гленн, но из-за "бабочки" на тройном риттбергере она выпала из борьбы за высокие места (67,39 балла, 13-й результат).

Сакамото - одна из основных фавориток Олимпиады - уже выиграла серебро в командном турнире со сборной Японии. Лью и Гленн выступают в личном турнире в ранге олимпийских чемпионок в составе сборной США.