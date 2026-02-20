Россия впервые с 1960 года без медалей в фигурном катании на ОИ

Впервые с 1960 года российские и советские фигуристы не завоевали ни одной медали на Олимпийских играх.

На Олимпиаде-2026 в Италии из россиян выступили одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник. Российские пары и танцевальные дуэты не получили нейтральный статус и не были допущены до соревнований.

Американская фигуристка Алиса Лю взяла золото в женском одиночном фигурном катании, россиянка Аделия Петросян завершила соревнования на шестой позиции. Петросян упала во время исполнения произвольной программы.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выступила в защиту Петросян, призвав не критиковать ее за решение исполнить четверной тулуп в произвольной программе.

Петр Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.