Тренера, обвиненного в домогательствах к фигуристкам, задержали в Новосибирске

Тренер по фигурному катанию из Новосибирска Константин Медовиков задержан, его планируют отправить под домашний арест.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.

«Фигурант сегодня задержан. В ближайшее время планируется избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста», – сказала собеседница агентства.

В мае 2025 года сообщалось, что в отношении Медовикова возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Ранее Татьяна Антонова, мать 12-летней новосибирской фигуристки Дарьи Антоновой, рассказывала, что Медовиков систематически домогался ее дочери, которую он тренировал. Юлия Хохлова, мать другой 13-летней фигуристки, занимавшейся у Медовикова, также обвиняла тренера в домогательствах.