Петросян хотела выступить с Гуменником на гала-концерте ОИ-2026

Российская фигуристка Аделия Петросян хотела на гала-концерте зимних Олимпийских игр — 2026 выступить со своим соотечественником Петром Гуменником, однако получила отказ. Об этом сообщает Sport24.

Спортсменка обратилась в Федерацию фигурного катания на коньках России, но ей сказали, что такое невозможно с точки зрения правил Международного союза конькобежцев.

На гала-концерте, который состоится 21 февраля, Петросян выступит с номером под песню певицы Шакиры.

По итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. В произвольной программе фигуристка допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — недокрут и падение. Однако остальные элементы были выполнены успешно, а вращения и дорожка шагов получили максимальный, четвертый уровень сложности.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах. Он не был приглашен на гала-вечер.