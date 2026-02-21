Камила Валиева снова начала исполнять четверные прыжки после дисквалификации

Российская фигуристка Камила Валиева снова начала исполнять четверные прыжки после истекшей в декабре дисквалификации. Об этом рассказали в Telegram-канале штаба тренера Светланы Соколовской.

Канал опубликовал видео удачного прыжка 19-летней спортсменки.

«Вот, тот самый первый(!) 4T Камилы на выезд после возвращения!» — говорится в посте.

О том, что Валиева перешла к Соколовской от Этери Тутберидзе, стало известно в октябре прошлого года. Напомним, Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву в январе 2024 года за нарушение антидопинговых правил. В 2026 году Камила объявила о возвращении в спорт.

Помимо четверного тулупа, Камила до дисквалификации исполняла и другие ультра-си элементы — тройной аксель и четверной сальхов.