Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, завоевавший золотую медаль на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо, выступил на показательных прокатах в костюме панды и познакомился с актером Джеки Чаном.

Джеки Чан наблюдал за выступлением Шайдорова и позже тепло встретил его на выходе со льда, подарив фигуристу игрушечных панд. Позднее фигурист признался, что познакомился с актером еще до начала гала-концерта.

"Конечно, первым делом я побежал, чтобы с ним сфотографироваться. Он меня поздравил, я сказал, что ему нужно обязательно посмотреть мой гала-номер. Он согласился и сообщил, что останется. Потом уже через персонал, организаторов мы договорились о том, чтобы он пришел на лед в конце номера", — приводит слова Шайдорова Kazinform.

Шайдоров получил за произвольное выступление от судей 198,64 балла, что в общей сумме за два проката дало ему 291,58 балла. Он шел пятым после коротких прокатов. Серебро завоевал японский фигурист Юма Кагияма, третьим стал еще один японец Сюн Сато.

Илья Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым.