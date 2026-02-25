Журова оценила регресс в женском мировом фигурном катании

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила «Матч ТВ», что не видит регресса в женском фигурном катании на международном уровне.

Ранее хореограф группы Этери Тутберидзе, заслуженный тренер России по фигурному катанию Даниил Глейхенгауз заявил, что мировое фигурное катание не стало хуже.

— Глейхенгауз сказал, что не ощущает регресса в женском одиночном катании, что мировое фигурное катание точно хуже не стало, но мы не смогли показать свой уровень. Как вы считаете, действительно ли нет регресса в женском одиночном в отсутствии россиян?

— Они показывают свои результаты. И эти четыре года (были) действительно на том уровне, на котором они могут быть. Они не собирались выше подниматься. Поэтому, если мы посмотрим результаты на Олимпиаде 2022 года, примерно так все и катали без особо сложных прыжков. Это просто наши подняли планку очень высоко. И плюс еще надо не забывать, что возраст повысили. Поэтому более молодые девчонки и у них, я думаю, прыгают более свободно четверные, чем более старшие спортсменки.

Когда рекорд мира какой‑то устанавливается, это, скорее всего, устанавливает человек с суперспособностями, потом какое‑то время очень многие побить его не могут. Считайте, что на Олимпиаде в Пекине наши девчонки практически установили рекорд мира по количеству четверных, которые они прыгали, который побить уже будет очень тяжело.

— То есть вы согласны со словами именно про мировой уровень?

— Про мировой да. У нас другой здесь подход. Они берут другими вещами. Может быть, не прыжками, но берут элементами, компонентами и так далее. Так всегда и было, — сказала Журова «Матч ТВ».