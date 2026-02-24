Гуменник высказался об отстранении россиян от международных турниров

$76.7590.28

Гуменник высказался об отстранении российских фигуристов

Фигурист Петр Гуменник высказался об отстранении российских спортсменов от международных турниров. Его слова приводит РИА Новости.

«На чемпионат мира в Праге российских фигуристов не допустили. Надеюсь, в будущем сезоне нас допустят к международным стартам, чтобы была возможность проверить себя в соперничестве с зарубежными фигуристами», — сказал Гуменник.

Фигурист добавил, что планирует принять участие в финале Гран-при России в начале марта. Турнир пройдет в Челябинске.

23 февраля заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что на Олимпийских играх 2026 года в Италии у Гуменника украли медаль. Специалист посчитала, что судьи выставили россиянину несправедливые оценки.

23-летний Гуменник занял шестое место в соревнованиях мужчин-одиночников на прошедшей Олимпиаде. При этом в произвольной программе спортсмен безошибочно исполнил пять четверных прыжков: флип, лутц, риттбергер и два сальхова в каскадах. По сумме двух программ россиянин получил от судей 271,21 балла. Ставший чемпионом казахстанец Михаил Шайдоров набрал 291,58 балла.

